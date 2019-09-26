Синоптики рассказали, когда появятся верные прогнозы осадков на долгий срок

"Мы не умеем прогнозировать осадки, к сожалению. Может быть, лет через десять сумеем. Может быть даже раньше. Дело в том, чтобы уверенно прогнозировать осадки, важно подключать информацию об океане. Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, только основываясь на атмосферных циркуляциях... А нужно хорошо представлять циркуляцию вод океана. Сейчас ведутся интенсивнейшие исследования океана... идёт накопление данных. Помимо этого надо создавать общую модель", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.