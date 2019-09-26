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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда появятся верные прогнозы осадков на долгий срок

16:06 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Синоптики пока не могут прогнозировать выпадение осадков в долгосрочном периоде, однако такие прогнозы могут появиться в ближайшие 10 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы не умеем прогнозировать осадки, к сожалению. Может быть, лет через десять сумеем. Может быть даже раньше. Дело в том, чтобы уверенно прогнозировать осадки, важно подключать информацию об океане. Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, только основываясь на атмосферных циркуляциях... А нужно хорошо представлять циркуляцию вод океана. Сейчас ведутся интенсивнейшие исследования океана... идёт накопление данных. Помимо этого надо создавать общую модель", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что такая модель может быть создана в конце этого года или в следующем году.
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