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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области врачи дефицитных специальностей получат госсубсидию

15:59 26.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач проводит ультразвуковое обследование пациента
Врач проводит ультразвуковое обследование пациента
© РИА Новости / Кирилл Брага
ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Парламентарии Липецкой области в четверг на очередном заседании Заксобрания поддержали инициативу губернатора Игоря Артамонова о единовременной выплате врачам дефицитных специальностей в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Возможность получить субсидию будет предоставлена всем врачам дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. Соответствующие поправки внесены в областной закон "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб".
Утвержденная единовременная субсидия будет действовать одновременно с программой "Земский доктор", которая мотивирует врачей жить и работать в селах и райцентрах с численностью населения до 50 тысяч человек, однако будет выплачиваться врачам независимо от размера населённого пункта, где они работают. "Таким образом, врачи дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в города и села Липецкой области смогут получить в целом два миллиона рублей по двум программам", - отметили в пресс-службе.
В 2019 году в больницы и поликлиники региона планируется привлечь 25 специалистов. Деньги на выплаты им выделят из областного бюджета.
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"Проблема дефицита врачей - очень острая для Липецкой области. Наибольшая нехватка медиков ощущается в городах. Особенно не хватает терапевтов, педиатров, врачей скорой помощи. Их будем стимулировать в первую очередь", – отметил руководитель области Игорь Артамонов.
В пресс-службе уточнили, что врач, получивший выплату за дефицитную специальность, обязан отработать на своём месте пять лет. Если он нарушит условия договора, субсидию необходимо будет вернуть.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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