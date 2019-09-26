В Москве пьяный мужчина покусал таксиста и сломал ему ногу

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пьяный 39-летний уроженец Воронежа покусал и избил таксиста на востоке столицы, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"Ранним утром в ходе патрулирования Щербаковской улицы росгвардейцы увидели двух дерущихся мужчин. Стражи правопорядка разняли молодых людей", - рассказал собеседник агентства.

Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что пьяный мужчина сел в такси и начал оскорблять водителя.

"Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Таксист отказался везти буйного пассажира и попросил выйти из машины. Однако мужчина напал на водителя с кулаками, избил и укусил его за палец", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшему водителю росгвардейцы оказали доврачебную помощь и вызвали медиков.

"Пострадавший с переломом ноги и множественными гематомами был госпитализирован в одну из городских больниц", - рассказали в Росгвардии.