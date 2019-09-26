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РИА Новости

В Москве пьяный мужчина покусал таксиста и сломал ему ногу

15:53 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пьяный 39-летний уроженец Воронежа покусал и избил таксиста на востоке столицы, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
"Ранним утром в ходе патрулирования Щербаковской улицы росгвардейцы увидели двух дерущихся мужчин. Стражи правопорядка разняли молодых людей", - рассказал собеседник агентства.
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Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что пьяный мужчина сел в такси и начал оскорблять водителя.
"Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Таксист отказался везти буйного пассажира и попросил выйти из машины. Однако мужчина напал на водителя с кулаками, избил и укусил его за палец", - сообщили в пресс-службе.
Пострадавшему водителю росгвардейцы оказали доврачебную помощь и вызвали медиков.
"Пострадавший с переломом ноги и множественными гематомами был госпитализирован в одну из городских больниц", - рассказали в Росгвардии.
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Пассажира же такси, устроившего драку, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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