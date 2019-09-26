Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:51Z
https://ria.ru/20190926/1559166126.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155238/17/1552381746_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_c55eba933ae47ac6a954b91b2f53ece1.jpg
РИА Новости
Культура

Юбилей Куклачева пройдет на арене Большого Московского цирка

16:32 26.09.2019
174
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Юбилейный вечер основателя Театра кошек Юрия Куклачева совместит выступление звезд эстрады и цирковых артистов, он пройдет на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского единственный раз 15 октября, рассказал худрук проекта Андрей Удалов.
Народный артист РСФСР, основатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев отметил 70-летие в апреле.
По словам Куклачева, зрители увидят яркий спектакль, в котором примут участие известные эстрадные исполнители Лев Лещенко, Александр Олешко, Ева Польна, Азиза и другие, а также цирковые артисты. "Мы решили сделать синтез эстрады и циркового искусства... Мы всей семьей выйдем на манеж, вы увидите грандиозное шоу", - добавил юбиляр.
"Для нас это новое направление, потому что мы хотели сделать такое шоу, которое должно быть интересно, не затянуто, должно обладать душевностью и теплотой. Это уникальное событие для Москвы. Думаем, если все сложится и пройдет хорошо, то попробуем воспроизвести это событие еще раз", - поделился сын артиста Дмитрий Куклачев.
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
15 сентября, 14:34Культура
Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"
640000
КультураНовости культурыАлександр ОлешкоЮрий КуклачевЛев ЛещенкоБольшой Московский Государственный цирк
Рекомендуем
Сергей и Евгения Жарикова
У участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" обнаружили рак
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сестра Джонсона раскритиковала его риторику
Летчик-космонавт Геннадий Манаков
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Сотрудник ФСБ России
В Ростовской области пресекли работу нарколаборатории
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова поддержала позицию правительства об отмене клеток в судах
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Россия будет содействовать возобновлению переговоров США и талибов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла пакет законов о регулировании детского отдыха
Актер Эндрю Скотт
Звезда "Шерлока" Эндрю Скотт сыграет мистера Рипли
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Володин посетовал на полупустой зал при обсуждении отчета о бюджете
Старая бытовая техника
В Москве заработает сеть пунктов приема старой бытовой техники
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров встретился с главой МИД Грузии на полях ГА ООН
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Москалькова призвала обеспечить безопасность освобожденных Украиной россиян
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Минфин не включал в трехлетний план приватизации "Аэрофлот" и РЖД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния