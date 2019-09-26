Юбилей Куклачева пройдет на арене Большого Московского цирка

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Юбилейный вечер основателя Театра кошек Юрия Куклачева совместит выступление звезд эстрады и цирковых артистов, он пройдет на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского единственный раз 15 октября, рассказал худрук проекта Андрей Удалов.
Народный артист РСФСР, основатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев отметил 70-летие в апреле.
По словам Куклачева, зрители увидят яркий спектакль, в котором примут участие известные эстрадные исполнители Лев Лещенко, Александр Олешко, Ева Польна, Азиза и другие, а также цирковые артисты. "Мы решили сделать синтез эстрады и циркового искусства... Мы всей семьей выйдем на манеж, вы увидите грандиозное шоу", - добавил юбиляр.
"Для нас это новое направление, потому что мы хотели сделать такое шоу, которое должно быть интересно, не затянуто, должно обладать душевностью и теплотой. Это уникальное событие для Москвы. Думаем, если все сложится и пройдет хорошо, то попробуем воспроизвести это событие еще раз", - поделился сын артиста Дмитрий Куклачев.