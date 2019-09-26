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РИА Новости

В небе над Москвой едва не столкнулись два лайнера, сообщили СМИ

15:49 26.09.2019 (обновлено: 16:22 26.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в авиаотрасли.
При снижении лайнера Swiss, направлявшегося из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.
"В опасной близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва — Закинтос", — говорится в сообщении.
Самолеты шли встречным курсом.
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