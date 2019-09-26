Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, судья Артур Карпов отклонил ходатайство следователя о домашнем аресте для обвиняемого до 27 декабря.

Изначально СК просил оставить Миняйло в СИЗО, но на заседании следователь изменил позицию, ограничившись домашним арестом. Представитель прокуратуры высказалась в пользу освобождения. Об освобождении просили сам Миняйло и его адвокаты, указывая на алиби.

Какие конкретно действия вменяются подсудимому, пока неизвестно. Он был последним фигурантом дела, которого держали в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около двадцати человек.

СК впоследствии снял обвинения с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Суды уже вынесли приговоры Евгению Коваленко, Ивану Подкопаеву, Данилу Беглецу, Кириллу Жукову, Павлу Устинову.

Устинова до рассмотрения апелляции освободили из-под стражи.

Дело Айдара Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Под домашним арестом находится Сергей Фомин.

Также следствие прекратило уголовное преследование студента ВШЭ Егора Жукова по делу о массовых беспорядках, но ему предъявили обвинение в "публичных призывах к экстремистской деятельности". Молодой человек находится под домашним арестом.