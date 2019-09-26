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РИА Новости

В Стамбуле закрыли школы после землетрясения

15:40 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Стамбул
Город Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Город Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Администрация губернатора Стамбула приняла решение закрыть школы в четверг после сильного землетрясения в городе.
Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции.
Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.
"В связи с происшедшим землетрясением сегодня отменены занятия в школах", - говорится в заявлении городских властей.
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По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, в стамбульском районе Авджылар из-за землетрясения обрушился минарет, нескольким зданиям нанесен ущерб.
Как заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, центр по координации действий при чрезвычайных ситуациях отслеживает ситуацию, информации о пострадавших в результате землетрясения не поступало.
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