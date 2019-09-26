В Стамбуле закрыли школы после землетрясения

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Администрация губернатора Стамбула приняла решение закрыть школы в четверг после сильного землетрясения в городе.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции.

Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

"В связи с происшедшим землетрясением сегодня отменены занятия в школах", - говорится в заявлении городских властей.

По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, в стамбульском районе Авджылар из-за землетрясения обрушился минарет, нескольким зданиям нанесен ущерб.