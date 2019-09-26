Перенос штаб-квартиры ООН повлечет огромные расходы, заявил эксперт

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка будет связан с огромными финансовыми расходами, неизвестно, насколько такое решение могло бы быть поддержано, заявил председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
"Как вы понимаете, перенос штаб-квартиры всегда связан с огромными финансовыми расходами. Необходимо, конечно, принять соответствующее решение на Генассамблее. Не знаю, насколько такое решение будет поддержано", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
Он отметил, что достаточно долго работал в Женеве, и на все международные форумы, которые там проходили, приезжали сотрудники представительств своих стран. "Я не помню случая, чтобы швейцарцы кому-то не выдали визу. Я не помню такого случая, иначе я бы знал об этом", - сказал эксперт, который раньше занимал должность гендиректора отделения ООН в Женеве.
"С другой стороны, есть же соглашение между ООН и США. Поэтому формально территория ООН, находящаяся в Нью-Йорке, - это не территория Соединенных Штатов, формально они не имеют там свою юрисдикцию, не могут осуществлять свою юрисдикцию на территории ООН, поэтому они грубейшим образом нарушают это соглашение 1946 года", - подчеркнул Орджоникидзе, комментируя невыдачу виз некоторым членам российской делегации.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя ситуацию назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Вчера, 19:47РИА НовостиПолучите — распишитесь