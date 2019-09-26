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РИА Новости
Культура

Большой симфонический оркестр и маэстро Федосеев выступят в Германии

15:39 26.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Федосеев во время концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского
Дирижер Владимир Федосеев во время концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева начинает гастроли в Германии, где выступит в Мюнхене, Эрезинге и Бонне в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны в Германии", сообщили в пресс-службе оркестра.
В четверг в Еврейском центре Мюнхена и Баварии состоится необычное выступление "Музыка в диалоге: жизнь между войной и миром", посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда. Это будет музыкальное сопровождение беседы маэстро Федосеева и председателя еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотты Кноблох. В концерте примет участие ансамбль Большого симфонического оркестра – струнный квартет, в состав которого входят лауреаты международных конкурсов.
На следующий день Большой симфонический оркестр даст благотворительный концерт в Монастыре Клостеркирхе- Херц-Джесу. Выступление состоится в рамках проекта Artist in Residence, также приуроченного к 75-летию снятия блокады Ленинграда.
"Идея реконструкции исторического "Концерта освобождения", который дали после окончания войны в 1945 году в Монастыре святой Оттилии пережившие холокост евреи, сама по себе замечательна. Именно здесь в юго-западной части Мюнхена, в послевоенные годы расположился госпиталь, благодаря которому многим удалось выжить", - сказал Федосеев.
По словам маэстро, для него, пережившего блокаду Ленинграда в юности, возможность продолжить такую серию концертов, имеет большое значение.
В программе: сочинения Моцарта, Малера, Чайковского. Солистка – советская и австрийская пианистка, лауреат международных премий Елизавета Леонская.
Еще один концерт пройдет в Мюнхене, где будут исполнены произведения Шостаковича и Чайковского.
Завершающим станет выступление 29 сентября в Бонне на закрытии 20-го Бетховенского фестиваля – одного из самых престижных форумов академической музыки. В программе: сочинения русских классиков – Мусоргского, Прокофьева, Чайковского. С оркестром выступит солист Никита Борисоглебский – 34-летний российский скрипач, известный, как один из ярчайших молодых виртуозов.
В рамках "Радио-фестиваля ARD" концерт будет транслироваться на всех классических каналах общественно-правовой радиовещательной корпорации Германии, а также предполагается международная трансляция концерта на волнах партнеров Deutsche Welle во всем мире.
Дирижер Владимир Спиваков на закрытии фестиваля Владимир Спиваков приглашает… в Светлановском зале Московского Дома Музыки
12 сентября, 08:00Культура
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Спортсмены и команды
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КультураМузыкаARDОркестр имени ЧайковскогоГермания
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