Власти Ленобласти ожидают рост ВРП региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Ленинградской области утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы, в рамках которого ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) на 1,643 триллиона рублей, что на 17,3% больше в сравнению с текущими показателями.

"В Ленинградской области в последние годы основные макроэкономические показатели превышают среднероссийские. Это и валовый региональный продукт, и объем инвестиций, индекс промышленного производства и реальная заработная плата. Планируя свою работу на ближайшие пять лет, мы будем учитывать собственный положительный опыт в экономике и возможные внешние риски, опираясь на социальную составляющую прогноза и задачи национальных проектов", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании регионального кабинета министров.

Он отметил, что прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы разработан в двух вариантах. Первый основан на консервативных оценках темпов экономического роста с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических условий. Второй — базовый — вариант характеризует развитие экономики в условиях консервативного изменения внешних условий и предполагает достижение целей и ключевых показателей национальных проектов, установленных майскими указами президента РФ.

"Базовый вариант прогноза рекомендован для разработки основных параметров областного бюджета. Важными факторами роста ВРП Ленинградской области станут реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики, рост производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, положительная динамика темпов жилищного строительства. Формированию ВРП в период до 2024 года будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в Ленинградской области — в среднем, ежегодно, на 4,3% по базовому варианту", - отмечается в документе. принятом на заседании областного правительства.

Документ разработан с учетом основных параметров аналогичного прогноза Российской Федерации, анализа социально-экономического развития Ленинградской области, включая итоги прошлого года и текущий период 2019 года.

По прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства за 2020 – 2024 годы составит по базовому варианту 4,2%, объем работ по виду деятельности "строительство" — 1,4%, оборот розничной торговли — 3,8%.