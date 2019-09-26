Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог

"Трамп дал понять, что он может сделать для украинского конфликта... Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, к прямым переговорам с Путиным, а Путин всегда говорил, что мир в Донбассе лежит исключительно через прямой диалог Киева с республиками, что и предусмотрено минскими соглашениями", - сказал Корнилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".