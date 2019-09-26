Титов заявил о неготовности экономики России к переходу на "четырехдневку"

УФА, 26 сен – РИА Новости. Россия не готова переходить на сокращенную рабочую неделю при той экономике, которая есть сегодня, для "четырехдневки" нужна новая экономическая политика, заявил журналистам бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

"Страна к этому не готова, чтобы вводить четырёхдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда, и даже выше, стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю. Если захотим сокращать количество рабочих часов, то должны позаботиться о новой экономике, подумать за счет чего мы будем жить", - заявил Титов журналистам.

По его словам, "экономика должна развиваться, для этого нужны, технологии, инвестиции, новая налоговая политика, весь комплекс экономических решений, которых у нас пока нет".