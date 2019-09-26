Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:32Z
https://ria.ru/20190926/1559164960.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/72/1555057224_0:213:3072:1941_1036x0_80_0_0_feaca0b88af30033a5074bf486aee2e5.jpg
РИА Новости

Титов заявил о неготовности экономики России к переходу на "четырехдневку"

15:32 26.09.2019
311
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
УФА, 26 сен – РИА Новости. Россия не готова переходить на сокращенную рабочую неделю при той экономике, которая есть сегодня, для "четырехдневки" нужна новая экономическая политика, заявил журналистам бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
Работа офиса
Вчера, 04:54Туризм
Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
"Страна к этому не готова, чтобы вводить четырёхдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда, и даже выше, стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю. Если захотим сокращать количество рабочих часов, то должны позаботиться о новой экономике, подумать за счет чего мы будем жить", - заявил Титов журналистам.
По его словам, "экономика должна развиваться, для этого нужны, технологии, инвестиции, новая налоговая политика, весь комплекс экономических решений, которых у нас пока нет".
Сотрудники в офисе
20 сентября, 16:57РИА Новости
Эксперты назвали опасные последствия четырехдневной рабочей недели
"Для этого нужно постепенно наращивать производительность труда, и все поймут, что находимся в новой технологической и технической революции, поэтому, приток новых технологий, искусственный интеллект, новая энергетика и многое другое приведет к изменениям. Еще надо правильно оценивать массовой безработицы", - пояснил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
801015
Обсудить 0
Борис ТитовФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог
РИА
Новости
Дом правительства Московской области
Более 635 тысяч объектов без прав вовлекут в налоговый оборот Подмосковья
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Перенос штаб-квартиры ООН повлечет огромные расходы, заявил эксперт
Московский городской суд
Мосгорсуд подтвердил штраф в 200 тысяч рублей националисту Демушкину
Лента
новостей
Здание Государственной думы РФ
Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
На Digital Summit в Нижнем Новгороде обсудят потенциал цифровой экономики
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым
Врач держит стетоскоп
В Петербурге завели дело после обысков в медицинских центрах
Пуско-наладочные работы газовой котельной
Эксперт предложил создать в России региональный индекс энергоэффективности
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Банкноты номиналом 5000 рублей
Депутаты "Справедливой России" предложили повысить МРОТ
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния