В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы должны решать участники конфликта.

"Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - сказал он.

При этом Песков напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.

Ранее Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась.