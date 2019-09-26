Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:31Z
https://ria.ru/20190926/1559164883.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/08/1558620866_0:61:2833:1655_1036x0_80_0_0_02cde651c89ba7961c4e5a3fdec96a77.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

15:31 26.09.2019
9102
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧлены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы должны решать участники конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:50РИА Новости
Лукашенко заявил, что не станет приезжать на танке в Киев
"Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - сказал он.
При этом Песков напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.
Ранее Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась.
Тем не менее, подчеркнул лидер страны, Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:18Союзное государство
Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России, заявил Лукашенко
441231457
Обсудить 25
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умно ответил Песков!
26 сентября, 16:14
Vladislav Кutuzov 1
28011110
Хорошая идея. Если конечно Россия не является стороной конфликта
26 сентября, 16:01
zzzeebra
7120226
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал вопрос о миротворцах в Донбассе
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния