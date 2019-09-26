СК и прокуратура попросили освободить Миняйло из-под стражи

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователь попросил Басманный суд освободить из СИЗО фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Алексея Миняйло.

Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура.

Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов и Павел Устинов.

Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.

Московские суды уже вынесли приговоры Коваленко, Подкопаеву, Беглецу, Кириллу Жукову, Котову, Устинову. Дело Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Устинова также освободили из-под стражи до рассмотрения апелляции.

Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в твиттере следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.