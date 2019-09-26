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РИА Новости

СК и прокуратура попросили освободить Миняйло из-под стражи

15:21 26.09.2019 (обновлено: 15:50 26.09.2019)
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© AFP 2019 / Nikolay KorzhovАлексей Миняйло в суде
Алексей Миняйло в суде
© AFP 2019 / Nikolay Korzhov
Алексей Миняйло в суде
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователь попросил Басманный суд освободить из СИЗО фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Алексея Миняйло.
Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура.
Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов и Павел Устинов.
Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.
Московские суды уже вынесли приговоры Коваленко, Подкопаеву, Беглецу, Кириллу Жукову, Котову, Устинову. Дело Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Устинова также освободили из-под стражи до рассмотрения апелляции.
Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в твиттере следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.
Также следствие прекратило уголовное преследование студента ВШЭ Егора Жукова по делу о массовых беспорядках, но ему предъявили обвинение в "публичных призывах к экстремистской деятельности". Молодой человек находится под домашним арестом.
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