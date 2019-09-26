В Перми умерла девочка, получившая часть собранных в помощь Фриске средств

ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Страдающая от рака головного мозга Наталья Долматова из Перми, на лечение которой были выделены средства, собранные в помощь Жанне Фриске, скончалась в возрасте 15 лет, сообщили РИА Новости в пермском благотворительном фонде "Дедморозим".
"Наташа скончалась минувшей ночью в больнице, куда ее привезли на прошлой неделе из-за того, что ее состояние ухудшилось", - рассказали в благотворительном фонде.
По данным фонда, в 2014 году для отправки девочки на лечение в клинику Германии были выделены средства, собранные "Русфондом" в помощь Фриске. Как поясняют волонтеры, деньги на борьбу с недугом девочки поступили после того, как ее мама приняла участие в съемках программы "Пусть говорят". В эфире Первого канала жительница Перми рассказала о болезни своей дочери, о том, какое лечение она прошла и какое еще требуется.
"Но, к сожалению, лечение не помогло. В 2017 году с появлением выездной паллиативной службы качества жизни "Дедморозим" Наташа стала ее подопечной. Все это время жители Перми продолжали поддерживать девочку, помогали приобретать для нее необходимые лекарства, средства гигиены и расходные материалы", - пояснили агентству в фонде.
Волонтеры отметили, что за несколько месяцев до смерти у девочки исполнилась мечта – она побывала на море. "О своем желании Наташа сообщала нам дважды. Но в первый раз поездка не состоялась из-за ухудшения ее состояния, а во второй раз по совету врачей поездку отложили на более мягкий климатический период. Однако семья Наташи смогла осуществить ее мечту раньше, и в начале 2019 года они съездили к морю", - уточнили в "Дедморозим".