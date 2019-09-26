В Перми умерла девочка, получившая часть собранных в помощь Фриске средств

ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Страдающая от рака головного мозга Наталья Долматова из Перми, на лечение которой были выделены средства, собранные в помощь Жанне Фриске, скончалась в возрасте 15 лет, сообщили РИА Новости в пермском благотворительном фонде "Дедморозим".

"Наташа скончалась минувшей ночью в больнице, куда ее привезли на прошлой неделе из-за того, что ее состояние ухудшилось", - рассказали в благотворительном фонде.

По данным фонда, в 2014 году для отправки девочки на лечение в клинику Германии были выделены средства, собранные "Русфондом" в помощь Фриске. Как поясняют волонтеры, деньги на борьбу с недугом девочки поступили после того, как ее мама приняла участие в съемках программы "Пусть говорят". В эфире Первого канала жительница Перми рассказала о болезни своей дочери, о том, какое лечение она прошла и какое еще требуется.

"Но, к сожалению, лечение не помогло. В 2017 году с появлением выездной паллиативной службы качества жизни "Дедморозим" Наташа стала ее подопечной. Все это время жители Перми продолжали поддерживать девочку, помогали приобретать для нее необходимые лекарства, средства гигиены и расходные материалы", - пояснили агентству в фонде.