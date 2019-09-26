В Петербурге завели дело после обысков в медицинских центрах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в рамках расследования мошенничества в области медицинского обслуживания частными медцентрами, в которых в среду прошла серия обысков, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В Санкт-Петербурге в рамках расследования мошенничества в области медицинского обслуживания граждан возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в Петербурге было создано несколько организаций под видом медицинских учреждений. Сотрудники этих учреждений обзванивали пенсионеров и убеждали подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое на самом деле не осуществлялось.

"По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны пять мужчин и шесть женщин в возрасте от 22 до 48 лет. Решается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении восьми лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении трех следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи выявили 12 эпизодов совершения мошенничества на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.