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РИА Новости

В Петербурге завели дело после обысков в медицинских центрах

15:15 26.09.2019
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© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в рамках расследования мошенничества в области медицинского обслуживания частными медцентрами, в которых в среду прошла серия обысков, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Санкт-Петербурге в рамках расследования мошенничества в области медицинского обслуживания граждан возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем", - сказано в сообщении.
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По данным следствия, в Петербурге было создано несколько организаций под видом медицинских учреждений. Сотрудники этих учреждений обзванивали пенсионеров и убеждали подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое на самом деле не осуществлялось.
"По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны пять мужчин и шесть женщин в возрасте от 22 до 48 лет. Решается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении восьми лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении трех следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Следователи выявили 12 эпизодов совершения мошенничества на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела в среду было проведено около 40 обысков на территории Санкт-Петербурга и Москвы.
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