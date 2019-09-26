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РИА Новости

Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК

15:09 26.09.2019 (обновлено: 21:40 26.09.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дело против оренбургского священника, экс-руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского о разврате для более оперативного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщается пресс-служба ведомства.
Сообщается, что священнику предъявлено обвинение по статьям "развратные действия", "изнасилование" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, удочеренной им Елене Стремской и ее супругу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.
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"Уголовное дело для дальнейшего объективного, всестороннего и более оперативного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал развратные действия против опекаемых и удочеренных несовершеннолетних, а также изнасиловал одну из них. Также следствием установлено, что его дочь и Щербаков в августе 2018 год силой заперли трех несовершеннолетних в гараже.
"По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским, приняты меры по оказанию им психологической помощи и изоляции от возможного негативного воздействия", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что все обвиняемые арестованы. По уголовному делу проведено более 17 обысков и выемок, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы.
В четверг Оренбургская епархия назначила протоиерея Иоанна Кочанкина на должность руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" вместо Стремского.
Машина Следственного комитета Российской Федерации
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