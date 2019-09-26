Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дело против оренбургского священника, экс-руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского о разврате для более оперативного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщается пресс-служба ведомства.

Сообщается, что священнику предъявлено обвинение по статьям "развратные действия", "изнасилование" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, удочеренной им Елене Стремской и ее супругу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

"Уголовное дело для дальнейшего объективного, всестороннего и более оперативного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал развратные действия против опекаемых и удочеренных несовершеннолетних, а также изнасиловал одну из них. Также следствием установлено, что его дочь и Щербаков в августе 2018 год силой заперли трех несовершеннолетних в гараже.

"По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским, приняты меры по оказанию им психологической помощи и изоляции от возможного негативного воздействия", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что все обвиняемые арестованы. По уголовному делу проведено более 17 обысков и выемок, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы.