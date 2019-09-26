Российский посол в Париже выразил соболезнования вдове Ширака

ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Посол РФ в Париже Алексей Мешков направил письмо с соболезнованиями вдове скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Посол направил письмо с соболезнованиями вдове Ширака Бернадетт", - сказал собеседник агентства.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Вчера, 14:52РИА НовостиБиография Жака Ширака