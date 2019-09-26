Российский посол в Париже выразил соболезнования вдове Ширака

ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Посол РФ в Париже Алексей Мешков направил письмо с соболезнованиями вдове скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.