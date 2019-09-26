Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:08Z
https://ria.ru/20190926/1559163929.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155915/57/1559155743_0:0:2751:1548_1036x0_80_0_0_b45210f202bb75fdd8255136f7157333.jpg
РИА Новости

Российский посол в Париже выразил соболезнования вдове Ширака

15:07 26.09.2019 (обновлено: 15:08 26.09.2019)
369
© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Жак Ширак. 2007 год
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
© REUTERS / Philippe Wojazer
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Посол РФ в Париже Алексей Мешков направил письмо с соболезнованиями вдове скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Посол направил письмо с соболезнованиями вдове Ширака Бернадетт", - сказал собеседник агентства.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
Вчера, 14:52РИА Новости
Биография Жака Ширака
2001401
Обсудить 0
Умер Жак ШиракЖак ШиракФранцияРоссияПарижВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
Биография Жака Ширака
РИА
Новости
Экс-президент Франции Жак Ширак
Косачев назвал Ширака политиком мирового масштаба
Экс-президент Франции Жак Ширак
Путин направил супруге Ширака соболезнования в связи с его смертью
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Серьезных оснований для импичмента Трампа нет, считают эксперты
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
Экс-президент Франции Олланд назвал Ширака бойцом
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Депутат назвал Ширака одним из самых заметных политиков современности
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
Экс-президент Франции Жак Ширак
Франсуа Фийон назвал Жака Ширака политическим львом
Экс-президент Франции Жак Ширак
Испанские власти выразили соболезнования в связи со смертью Ширака
Флаги ЕС
В ЕС согласовали новый санкционный список по Венесуэле, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния