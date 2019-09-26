Единую информационную систему состояния сферы ЖКХ создадут в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился разработать единую информационную систему о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства региона, которая позволит в доступной форме отображать состояние всех инженерных систем и контролировать их не только управляющими компаниями и госорганами, но и самими жителями.
Соответствующее распоряжение глава региона отдал во время заседания правительства в четверг.
"Получая обращения жителей о задержках в подключении тепла, отрабатываем информацию "в ручном режиме", причем используя обращения, которые попадаю ко мне через Инстаграм по каждому дому. Это неправильно. От "каменного века" пора переходить к современным информационным системам. Нам необходимо продумать и создать единую систему данных по подготовке каждой управляющей компании к отопительному сезону и его ходу. Это необходимо для того, чтобы информация была открыта и понятна для граждан по каждому дому", - сказал губернатор.
По его словам, данные по тепло-, электро- и водоснабжению по каждому дому должны будут грузиться эту систему управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Также губернатор предположил, что было бы не лишним ввести опции контроля по уборке мусора, улиц и придомовых территорий.
"Контроль за своевременным внесением данных и отработкой жалоб оставляю за собой через ситуационный центр",- резюмировал он.