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РИА Новости
Ленинградская область

Единую информационную систему состояния сферы ЖКХ создадут в Ленобласти

15:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился разработать единую информационную систему о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства региона, которая позволит в доступной форме отображать состояние всех инженерных систем и контролировать их не только управляющими компаниями и госорганами, но и самими жителями.
Соответствующее распоряжение глава региона отдал во время заседания правительства в четверг.

"Получая обращения жителей о задержках в подключении тепла, отрабатываем информацию "в ручном режиме", причем используя обращения, которые попадаю ко мне через Инстаграм по каждому дому. Это неправильно. От "каменного века" пора переходить к современным информационным системам. Нам необходимо продумать и создать единую систему данных по подготовке каждой управляющей компании к отопительному сезону и его ходу. Это необходимо для того, чтобы информация была открыта и понятна для граждан по каждому дому", - сказал губернатор.

По его словам, данные по тепло-, электро- и водоснабжению по каждому дому должны будут грузиться эту систему управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Также губернатор предположил, что было бы не лишним ввести опции контроля по уборке мусора, улиц и придомовых территорий.
"Контроль за своевременным внесением данных и отработкой жалоб оставляю за собой через ситуационный центр",- резюмировал он.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
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