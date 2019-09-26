Единую информационную систему состояния сферы ЖКХ создадут в Ленобласти

"Получая обращения жителей о задержках в подключении тепла, отрабатываем информацию "в ручном режиме", причем используя обращения, которые попадаю ко мне через Инстаграм по каждому дому. Это неправильно. От "каменного века" пора переходить к современным информационным системам. Нам необходимо продумать и создать единую систему данных по подготовке каждой управляющей компании к отопительному сезону и его ходу. Это необходимо для того, чтобы информация была открыта и понятна для граждан по каждому дому", - сказал губернатор.