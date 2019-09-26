В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который ранее атаковал гражданский автомобиль в Донбассе.
"За прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", который боевики из 35 бригады (украинских силовиков - ред.) пытались использовать для корректировки огня по территории нашей республики", - заявил в четверг журналистам официальный представитель ведомства.
По его словам, в ходе изучения видеоаппаратуры, установленной на беспилотнике, было выявлено, что данный аппарат ранее атаковал гражданский автомобиль.
"На одном из видеоматериалов запечатлен момент сброса самодельного взрывного устройства на гражданский автомобиль. Указанные материалы будут переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады (35 бригады украинских силовиков - ред.)", - добавил представитель Народной милиции ДНР.