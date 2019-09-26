В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который ранее атаковал гражданский автомобиль в Донбассе.

"За прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", который боевики из 35 бригады (украинских силовиков - ред.) пытались использовать для корректировки огня по территории нашей республики", - заявил в четверг журналистам официальный представитель ведомства.

По его словам, в ходе изучения видеоаппаратуры, установленной на беспилотнике, было выявлено, что данный аппарат ранее атаковал гражданский автомобиль.