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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков в Донбассе

14:51 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который ранее атаковал гражданский автомобиль в Донбассе.
"За прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", который боевики из 35 бригады (украинских силовиков - ред.) пытались использовать для корректировки огня по территории нашей республики", - заявил в четверг журналистам официальный представитель ведомства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Вчера, 11:09РИА Новости
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
По его словам, в ходе изучения видеоаппаратуры, установленной на беспилотнике, было выявлено, что данный аппарат ранее атаковал гражданский автомобиль.
"На одном из видеоматериалов запечатлен момент сброса самодельного взрывного устройства на гражданский автомобиль. Указанные материалы будут переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады (35 бригады украинских силовиков - ред.)", - добавил представитель Народной милиции ДНР.
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