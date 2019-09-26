Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили американские визы по "техническим причинам". При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".