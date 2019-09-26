Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал подготовить ответ на невыдачу членам российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Журналист Первого канала уточнил, о каких именно мерах идет речь.
"Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", — ответил глава внешнеполитического ведомства.
Диалог состоялся в среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ситуация с визами
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили американские визы по "техническим причинам". При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными.
В Кремле выразили обеспокоенность случившимся. В свою очередь, Лавров назвал отказ в выдаче виз позором.
Накануне глава российского МИД в интервью газете "Коммерсант" напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Вчера, 19:47РИА НовостиПолучите — распишитесь