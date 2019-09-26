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РИА Новости

Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам

14:50 26.09.2019 (обновлено: 21:52 26.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал подготовить ответ на невыдачу членам российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Журналист Первого канала уточнил, о каких именно мерах идет речь.

"Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", — ответил глава внешнеполитического ведомства.

Диалог состоялся в среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили американские визы по "техническим причинам". При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными.
В Кремле выразили обеспокоенность случившимся. В свою очередь, Лавров назвал отказ в выдаче виз позором.
Накануне глава российского МИД в интервью газете "Коммерсант" напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Дайтобог. А то в привычку стало входить, что сюрпризом является полное отсутствие какого-либо ответа, окромя болтовни с трибун.
26 сентября, 14:56
CCicicipi
100403010
Единственный достойный сюрприз - пробуждение Йеллоустоуна. Все остальное - детский лепет.
26 сентября, 15:02
MYMake Yellowstone Great Again
742112115
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