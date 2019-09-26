УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
Ранее адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила в своем Telegram-канале о массовой драке в колонии Ярославля. По ее данным, конфликт на национальной почве произошел в ночь на четверг. Количество участвующих в конфликте Бирюковой точно не известно, но она отметила, что "речь идет о значительном числе осужденных".
"Двадцать пятого сентября около 19:40 в дежурную часть ИК-1 УФСИН России по Ярославской области поступила информация о том, что на почве личной неприязни между двумя осужденными произошел конфликт, вылившийся в драку. На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа. Осужденным оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального УФСИН.
Отмечается, что исправительная колония функционирует в штатном режиме. "По данному факту проводится служебная проверка, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - добавляет ведомство.