УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.

Ранее адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила в своем Telegram-канале о массовой драке в колонии Ярославля. По ее данным, конфликт на национальной почве произошел в ночь на четверг. Количество участвующих в конфликте Бирюковой точно не известно, но она отметила, что "речь идет о значительном числе осужденных".