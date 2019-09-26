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РИА Новости

Лукашенко заявил, что в Белоруссии русский язык не станет "яблоком раздора"

14:46 26.09.2019 (обновлено: 14:47 26.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 15 февраля 2019
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 15 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и русский языки имеют равный статус в стране, делать из русского "яблоко раздора" власти не будут.
"Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Слова президента приводит агентство Белта.
Он напомнил, что согласно решению народа на соответствующем референдуме, оба языка имеют равный статус государственных. "Это был закон, и я его исполнял", - подчеркнул Лукашенко.
Президент признался, что не хочет политизировать вопрос о языках, хотя его часто критикуют по этому поводу.
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"Что касается тенденции - да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском", - констатировал президент и подчеркнул, что не видит в этом большой проблемы. При этом он отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последнее время сделано немало для его популяризации.
"Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно", - заявил глава государства.
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