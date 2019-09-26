Лукашенко заявил, что в Белоруссии русский язык не станет "яблоком раздора"

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и русский языки имеют равный статус в стране, делать из русского "яблоко раздора" власти не будут.

"Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Слова президента приводит агентство Белта

Он напомнил, что согласно решению народа на соответствующем референдуме, оба языка имеют равный статус государственных. "Это был закон, и я его исполнял", - подчеркнул Лукашенко.

Президент признался, что не хочет политизировать вопрос о языках, хотя его часто критикуют по этому поводу.

"Что касается тенденции - да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском", - констатировал президент и подчеркнул, что не видит в этом большой проблемы. При этом он отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последнее время сделано немало для его популяризации.