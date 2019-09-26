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РИА Новости

Mercedes-Benz отозвал в России более 900 машин

14:43 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный дилер Mercedes-Benz отзывает 922 автомобиля в РФ из-за возможных проблем с системой кондиционирования, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах. Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
"Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно", - говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, корректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
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