Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T14:37Z
https://ria.ru/20190926/1559162036.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154778/95/1547789532_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c9aa4a520ce23662af1ed842942b31ad.jpg
РИА Новости

Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год

14:37 26.09.2019
333
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума приняла три закона об утверждении отчетов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год.
Согласно первому закону, бюджет ПФР за предыдущий год исполнен по доходам в сумме 8,269 триллиона рублей, что на 9,57 миллиарда рублей (0,1%) выше уровня 2017 года, по расходам – 8,428 триллиона рублей, что выше по сравнению с предыдущим годом на 109,24 миллиарда рублей (1,3%).
Дефицит бюджета фонда составил 159 миллиардов рублей, что на 106,49 миллиарда рублей меньше прогнозного показателя. При этом поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 году составило порядка 4,9 триллиона рублей, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.
В соответствии со вторым законом, исполнение бюджета ФСС за 2018 год составило по доходам 735,2 миллиарда рублей (103,7% к запланированному показателю), по расходам 702,2 миллиарда рублей (95,3% к плану), с профицитом 32,99 миллиарда рублей.
Заседание в Госдуме
24 сентября, 03:30РИА Новости
В Госдуме разработали план по увеличению региональных бюджетов
Поступления страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, включая недоимки, пени и штрафы, составили 120,7 миллиарда рублей, что на 10,2% больше, чем в 2017 году. В 2018 году сохранилась положительная динамика исполнения бюджета ФСС. Все социальные обязательства были выполнены фондом в полном объеме.
Согласно третьему закону, доходы ФОМС в 2018 году исполнены в сумме 1,895 триллиона рублей (100,4% к утвержденному бюджету), что на 9,1% больше, чем в 2017 году; по расходам – 1,988 триллиона рублей (99,7% к утвержденному бюджету и к уточненной сводной бюджетной росписи), что на 20,2% больше показателя 2017 году. При этом дефицит бюджета фонда составил около 93 миллиардов рублей, что на 13,6 миллиарда рублей меньше запланированного ранее показателя. В 2017 году дефицит бюджета ФОМС составлял 82,17 миллиарда рублей.
000003
Обсудить 0
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФонд социального страхования РФПенсионный фонд РФГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
На Digital Summit в Нижнем Новгороде обсудят потенциал цифровой экономики
РИА
Новости
Пуско-наладочные работы газовой котельной
Эксперт предложил создать в России региональный индекс энергоэффективности
Дом правительства Московской области
Более 635 тысяч объектов без прав вовлекут в налоговый оборот Подмосковья
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Омский губернатор предложил создать в регионе особую экономическую зону
Лента
новостей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов заявил о неготовности экономики России к переходу на "четырехдневку"
Озеро Селигер
Турпоток в Верхневолжье за весенне-летний сезон 2019 года вырос почти на 9%
Здание Государственной Думы РФ
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2018 год
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
Экс-президент Франции Олланд назвал Ширака бойцом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проекты по изменению состава думских комитетов
Здание министерства образования и науки РФ
Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
Банкноты номиналом 5000 рублей
Депутаты "Справедливой России" предложили повысить МРОТ
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
Лента новостейМолния