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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в минировании дорог на пути следования СММ ОБСЕ

14:36 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ в Донбассе
Автомобили ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги в Донбассе, по которым передвигаются наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам СММ ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмиссии", - сказал Филипоненко.
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Он уточнил, что в районе населенного пункта Причепиловка обнаружено три противотанковые мины, установленные поперек дороги, и 16 мин на дороге в населенный пункт Новотошковское. По данным Народной милиции ЛНР, минно-взрывные заграждения установлены военнослужащими 14 бригады ВС Украины. Филипоненко добавил, что украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вблизи линии соприкосновения.
"Кроме того, наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют отсутствие в местах отвода тяжелого вооружения вооруженных формирований Украины", - сообщил офицер пресс-службы. По его данным, наблюдатели миссии не обнаружили в местах отведенного вооружения ВСУ шесть самоходных гаубиц 2С3 "Акация", трех 2С1 "Гвоздика", двух самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и десять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".
"Кроме того, в зоне ответственности 59 бригады (ВС Украины, - Прим. ред.), отмечается проведение работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое, куда для оказания помощи прибыл экипаж землеройной машины из состава 48 инженерной бригады вооруженных формирований Украины", - сказал Филипоненко.
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