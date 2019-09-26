В ЛНР обвинили силовиков в минировании дорог на пути следования СММ ОБСЕ

ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги в Донбассе, по которым передвигаются наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам СММ ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмиссии", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Причепиловка обнаружено три противотанковые мины, установленные поперек дороги, и 16 мин на дороге в населенный пункт Новотошковское. По данным Народной милиции ЛНР, минно-взрывные заграждения установлены военнослужащими 14 бригады ВС Украины. Филипоненко добавил, что украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вблизи линии соприкосновения.

"Кроме того, наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют отсутствие в местах отвода тяжелого вооружения вооруженных формирований Украины", - сообщил офицер пресс-службы. По его данным, наблюдатели миссии не обнаружили в местах отведенного вооружения ВСУ шесть самоходных гаубиц 2С3 "Акация", трех 2С1 "Гвоздика", двух самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и десять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".