Лукашенко не намерен быть главой Белоруссии всю жизнь

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается оставаться президентом республики до самой смерти, однако смену себе "не присматривает".

"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш (новый - ред.) президент будет избран только народом", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями украинских СМИ. Слова президента приводит Sputnik Беларусь

Глава государства заявил, что "не присматривает (нового - ред.) президента". "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что будет работать на посту президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров - так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - считает он.

"Я не присматриваюсь, где этот (новый - ред.) президент. Но он где-то есть уже. Я же невечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал глава государства. В то же время есть мнение, что после работы на посту президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них, добавил он.