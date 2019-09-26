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РИА Новости

Лукашенко не намерен быть главой Белоруссии всю жизнь

14:34 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается оставаться президентом республики до самой смерти, однако смену себе "не присматривает".
"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш (новый - ред.) президент будет избран только народом", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями украинских СМИ. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.
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Глава государства заявил, что "не присматривает (нового - ред.) президента". "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что будет работать на посту президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров - так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - считает он.
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"Я не присматриваюсь, где этот (новый - ред.) президент. Но он где-то есть уже. Я же невечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал глава государства. В то же время есть мнение, что после работы на посту президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них, добавил он.
Отвечая на вопрос о детях, Лукашенко отметил, что его сыновья "не страдают президентством - ни один, ни второй, ни третий". "Они "наелись" моего президентства", - подчеркнул он.
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