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РИА Новости

В Москве таксист избил актера из "Шапито-шоу", пишут СМИ

14:30 26.09.2019 (обновлено: 15:32 26.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Степан Девонин
Актер Степан Девонин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Степан Девонин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице. Между артистом и водителем такси возник конфликт, в результате которого и пострадал Девонин.
Таксист заявил, что во время поездки актер постоянно оскорблял его, выходил из машины и даже ударил. При этом он отметил, что хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе.
Степан Девонин известен зрителям по фильму "Шапито-шоу", а также сериалам "Фарфоровая свадьба" и "Гражданский брак".
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Степан ДевонинМоскваПроисшествия
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