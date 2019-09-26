В Москве таксист избил актера из "Шапито-шоу", пишут СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице. Между артистом и водителем такси возник конфликт, в результате которого и пострадал Девонин.
Таксист заявил, что во время поездки актер постоянно оскорблял его, выходил из машины и даже ударил. При этом он отметил, что хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе.
Степан Девонин известен зрителям по фильму "Шапито-шоу", а также сериалам "Фарфоровая свадьба" и "Гражданский брак".