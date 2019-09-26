Хаменеи призвал иранцев не надеяться на Европу по вопросу СВПД

ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Европа придерживается санкций США и Тегерану не стоит связывать свои надежды с европейцами относительно ядерной сделки, говорится в заявлении на официальном сайте верховного лидера.

"Европейцы, несмотря на собственные обещания, в реальности придерживаются санкций США, они не сделали ни одного шага, и сомневаюсь, что сделают. В связи с этим необходимо полностью перестать надеяться на европейцев", - заявил Хаменеи.

Он добавил, что несмотря на то, что европейцы выступают в роли посредников, на деле "они говорят длинные речи, но все их слова абсурдны".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.