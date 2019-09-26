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РИА Новости

Хаменеи призвал иранцев не надеяться на Европу по вопросу СВПД

14:28 26.09.2019
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Европа придерживается санкций США и Тегерану не стоит связывать свои надежды с европейцами относительно ядерной сделки, говорится в заявлении на официальном сайте верховного лидера.
"Европейцы, несмотря на собственные обещания, в реальности придерживаются санкций США, они не сделали ни одного шага, и сомневаюсь, что сделают. В связи с этим необходимо полностью перестать надеяться на европейцев", - заявил Хаменеи.
Он добавил, что несмотря на то, что европейцы выступают в роли посредников, на деле "они говорят длинные речи, но все их слова абсурдны".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Выступление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 17 сентября 2019
17 сентября, 09:12РИА Новости
Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне
Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФЕвросоюзСергей РябковАли ХаменеиРоссияИранСШАВ мире
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