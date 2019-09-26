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РИА Новости

Посольство Франции откроет книгу соболезнований из-за смерти Жака Ширака

14:27 26.09.2019 (обновлено: 15:00 26.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью бывшего президента республики Жака Ширака, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ширак скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему президенту было 86 лет.
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"В ближайшее время посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью Жака Ширака", - сказали во французском посольстве.
Как отметили в пресс-службе, на сайте дипмиссии будет опубликована подробная информация, где и когда будет открыта книга.
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