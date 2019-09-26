Посольство Франции откроет книгу соболезнований из-за смерти Жака Ширака

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью бывшего президента республики Жака Ширака, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ширак скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему президенту было 86 лет.
Вчера, 14:52РИА НовостиБиография Жака Ширака
"В ближайшее время посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью Жака Ширака", - сказали во французском посольстве.
Как отметили в пресс-службе, на сайте дипмиссии будет опубликована подробная информация, где и когда будет открыта книга.