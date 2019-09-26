Посольство Франции откроет книгу соболезнований из-за смерти Жака Ширака

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью бывшего президента республики Жака Ширака, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Ширак скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему президенту было 86 лет.

"В ближайшее время посольство Франции в Москве откроет книгу соболезнований в связи со смертью Жака Ширака", - сказали во французском посольстве.