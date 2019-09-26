Azur Air выплатит компенсацию пассажирам севшего в Барнауле Boeing

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей компенсации после инцидента с ее самолетом в Барнауле, сообщили РИА Новости в перевозчике.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. Сообщалось, что у следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Ряд пассажиров пострадали. При этом в четверг представитель перевозчика сообщил, что посадка самолета в Барнауле была плановой и штатной, а возгорания не было.