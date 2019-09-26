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РИА Новости

Azur Air выплатит компенсацию пассажирам севшего в Барнауле Boeing

14:26 26.09.2019 (обновлено: 14:28 26.09.2019)
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© Западно-Сибирское СУТ СК РоссииНа месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Западно-Сибирское СУТ СК России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей компенсации после инцидента с ее самолетом в Барнауле, сообщили РИА Новости в перевозчике.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. Сообщалось, что у следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Ряд пассажиров пострадали. При этом в четверг представитель перевозчика сообщил, что посадка самолета в Барнауле была плановой и штатной, а возгорания не было.
"Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального", - сообщили в компании.
Там добавили, что ответственность авиакомпании Azur Air застрахована в СПАО "Ингосстрах". "В отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты по федеральному закону", - сказали в перевозчике.
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
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Представитель компании добавил, что информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому пассажиру индивидуально.
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Azur AirBoeing 767БарнаулПроисшествия
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