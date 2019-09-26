Эксперт предложил создать в России региональный индекс энергоэффективности

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно разработать региональный индекс энергоэффективности и качества энергии, который позволит отследить какие регионы внедряют умные технологии в сфере ЖКХ, заявил руководитель комитета по энергетике московского областного отделения "Деловой России" Алексей Смирнов на расширенном заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике.

"Индекс энергоэффективности и качества энергии" позволит наглядно проследить, какие регионы наиболее активно внедряют умные технологии в сфере ЖКХ и на примере их работы создать кейс лучших практик для помощи отстающим регионам", - сказал Смирнов.

По словам эксперта, главными показателями индекса должны стать глубина проникновения энергоэффективных технологий в субъектах РФ и качество подаваемой потребителям энергии. "Когда мы говорим о цифровизации отрасли, мы говорим о создании интеллектуальной системы учета в целом. В современных условиях недостаточно провести массовое оприборивание потребителей ресурсов. Необходимо свести их в единую систему, которая будет иметь двустороннюю связь "поставщик-потребитель", - отметил Смирнов.

"В рамках мероприятия мы приняли решение о создании рабочей группы и назначении ответственных лиц за разработку методики расчета индекса", - отметил член комитета ГД по энергетике Борис Гладких. По его словам, индекс призван помочь в выявлении текущих проблем в сфере ЖКУ.