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РИА Новости
Теплоснабжение

Эксперт предложил создать в России региональный индекс энергоэффективности

14:22 26.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы газовой котельной
Пуско-наладочные работы газовой котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно разработать региональный индекс энергоэффективности и качества энергии, который позволит отследить какие регионы внедряют умные технологии в сфере ЖКХ, заявил руководитель комитета по энергетике московского областного отделения "Деловой России" Алексей Смирнов на расширенном заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике.

"Индекс энергоэффективности и качества энергии" позволит наглядно проследить, какие регионы наиболее активно внедряют умные технологии в сфере ЖКХ и на примере их работы создать кейс лучших практик для помощи отстающим регионам", - сказал Смирнов.

По словам эксперта, главными показателями индекса должны стать глубина проникновения энергоэффективных технологий в субъектах РФ и качество подаваемой потребителям энергии. "Когда мы говорим о цифровизации отрасли, мы говорим о создании интеллектуальной системы учета в целом. В современных условиях недостаточно провести массовое оприборивание потребителей ресурсов. Необходимо свести их в единую систему, которая будет иметь двустороннюю связь "поставщик-потребитель", - отметил Смирнов.
"В рамках мероприятия мы приняли решение о создании рабочей группы и назначении ответственных лиц за разработку методики расчета индекса", - отметил член комитета ГД по энергетике Борис Гладких. По его словам, индекс призван помочь в выявлении текущих проблем в сфере ЖКУ.
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Как пояснил член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров, с помощью индекса планируется определять точки роста не только на уровне городского хозяйства, "но и на уровне систем управления, внедряемых локально, например, управляющими компаниями".
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