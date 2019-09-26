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РИА Новости

В Париже приспустят флаги в память о Жаке Шираке

14:18 26.09.2019 (обновлено: 14:59 26.09.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Philippe Wojazer
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Жак Ширак останется в памяти парижан мэром, который страстно любил свой город и его жителей, в память о нем будут приспущены флаги и открыты книги соболезнований, сообщила действующий мэр французской столицы Анн Идальго.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы, а до этого в течение 18 лет (с 1977 по 1995 годы) был мэром Парижа.
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"Сегодня Париж в трауре. Я была глубоко опечалена, узнав о том, что Жак Ширак нас покинул. Выдающийся государственный деятель, большой гуманист, он делал историю нашей страны", - написала Идальго на своей странице в Twitter.

Она также отметила, что в память о Шираке на муниципальных объектах будут приспущены флаги. В мэрии Парижа и во всех округах французской столицы будут открыты книги записей, чтобы парижане могли оставить там свои соболезнования, добавила Идальго.
"Для нас, парижан, он всегда останется нашим мэром, страстно любившим своей город и его жителей. Я выражаю искренние соболезнования его супруге Бернадетт, его дочери Клод, его внуку Мартену, его семье и его близким", - написала Идальго.
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