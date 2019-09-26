В Новосибирске кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов"

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о горении кровли пятиэтажного жилого дома на площади 400 квадратных метров на улице Советская", - сказал собеседник агентства.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
По его словам, наращивается группировка для борьбы с пожаром. Возгорание ликвидируют 60 человек и 19 единиц техники.
По информации ГУМЧС по региону, на вызов отправили экипажи спасателей и скорой медицинской помощи. Патрули ГИБДД регулируют движение транспорта в районе пожара. Перекрыто движение на улицах Советская и Октябрьская.