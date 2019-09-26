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РИА Новости

В Новосибирске кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов"

14:15 26.09.2019 (обновлено: 16:16 26.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске
Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 квадратов в Новосибирске
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области
Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о горении кровли пятиэтажного жилого дома на площади 400 квадратных метров на улице Советская", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
По его словам, наращивается группировка для борьбы с пожаром. Возгорание ликвидируют 60 человек и 19 единиц техники.
По информации ГУМЧС по региону, на вызов отправили экипажи спасателей и скорой медицинской помощи. Патрули ГИБДД регулируют движение транспорта в районе пожара. Перекрыто движение на улицах Советская и Октябрьская.
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