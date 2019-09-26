Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске

Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о горении кровли пятиэтажного жилого дома на площади 400 квадратных метров на улице Советская", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наращивается группировка для борьбы с пожаром. Возгорание ликвидируют 60 человек и 19 единиц техники.