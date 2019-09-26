Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв. Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.

"По сути речь идет о декриминализации в том смысле, что если (участие) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решетку... Понятно, что если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, делать его уголовным преступником и сажать - это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом", - сказал Шаргунов.

Депутат уточнил, что инициатива была сформулирована в том числе после ситуации с актером Павлом Устиновым.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

Тверской суд Москвы ранее приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель пробыл в больнице. При этом, рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.