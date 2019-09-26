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РИА Новости

Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

14:11 26.09.2019 (обновлено: 14:24 26.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
"По сути речь идет о декриминализации в том смысле, что если (участие) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решетку... Понятно, что если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, делать его уголовным преступником и сажать - это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом", - сказал Шаргунов.
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1 августа, 17:12РИА Новости
Как во всех нормальных странах
Депутат уточнил, что инициатива была сформулирована в том числе после ситуации с актером Павлом Устиновым.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.
Тверской суд Москвы ранее приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель пробыл в больнице. При этом, рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Вчера, 11:12РИА Новости
Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым
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Госдума РФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Вышел на несанкционированный митинг - нарушил закон - плати штрафы по нарастающей за первый раз, за второй раз и тд. А за насилие к стражам порядка надо посидеть срок и подумать, как ты дошёл до такой жизни.
26 сентября, 14:36
aatukov40
10000313
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26 сентября, 14:56
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