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РИА Новости
Архангельская область

Доходы бюджета Поморья в первом полугодии выросли до 44,4 млрд рублей

14:08 26.09.2019
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Общий объем доходов бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года достиг 44,4 миллиарда рублей, расходная часть составила 39,6 миллиарда рублей, говорится в бюджетном отчете, представленном правительством региона на сессии областного Собрания.
Как отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области, объем государственного долга региона сократился в I полугодие более, чем на восемь миллиардов, на 1 июля он составил 27,1 миллиарда рублей. Расходы на обслуживание госдолга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 40% - до 432 миллионов рублей.
Как отметила на сессии министр финансов Архангельской области Елена Усачева, за шесть месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 31,5 миллиарда рублей – на 10,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Из этой суммы от налогоплательщиков вместе с централизованными сборами поступило 26,9 миллиарда рублей – прирост составил 7,7%.

"Отмечена положительная динамика и по поступлению налога при упрощенной системе налогообложения – в областной бюджет поступило свыше двух миллиардов рублей. Примечательно, что по темпам роста этого источника доходов бюджета, Поморье занимает 18-е место среди 85 регионов России", - привели в пресс-службе слова Усачевой.

Благодаря росту объемов добычи алмазов в областную казну поступило 1,6 миллиарда рублей – на 23% выше уровня прошлого года. Региональный Дорожный фонд в первом полугодии пополнился на 1,9 миллиарда рублей, основу платежей составили акцизы на нефтепродукты. Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 13 миллиарда рублей. Из них почти 10,5 миллиардов рублей – федеральные средства (на 14% больше прошлого года). Из Фонда ЖКХ поступило 528 миллионов рублей.
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Как отметили в пресс-службе, в структуре расходов облбюджета лидирующее место (69%) заняла социально-культурная сфера. Муниципальным образованиям в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за первое полугодие было передано 12,6 миллиарда рублей (28% расходов).
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