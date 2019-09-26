Доходы бюджета Поморья в первом полугодии выросли до 44,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Общий объем доходов бюджета Архангельской области за I полугодие 2019 года достиг 44,4 миллиарда рублей, расходная часть составила 39,6 миллиарда рублей, говорится в бюджетном отчете, представленном правительством региона на сессии областного Собрания.

Как отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области, объем государственного долга региона сократился в I полугодие более, чем на восемь миллиардов, на 1 июля он составил 27,1 миллиарда рублей. Расходы на обслуживание госдолга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 40% - до 432 миллионов рублей.

Как отметила на сессии министр финансов Архангельской области Елена Усачева, за шесть месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 31,5 миллиарда рублей – на 10,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Из этой суммы от налогоплательщиков вместе с централизованными сборами поступило 26,9 миллиарда рублей – прирост составил 7,7%.

"Отмечена положительная динамика и по поступлению налога при упрощенной системе налогообложения – в областной бюджет поступило свыше двух миллиардов рублей. Примечательно, что по темпам роста этого источника доходов бюджета, Поморье занимает 18-е место среди 85 регионов России", - привели в пресс-службе слова Усачевой.

Благодаря росту объемов добычи алмазов в областную казну поступило 1,6 миллиарда рублей – на 23% выше уровня прошлого года. Региональный Дорожный фонд в первом полугодии пополнился на 1,9 миллиарда рублей, основу платежей составили акцизы на нефтепродукты. Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 13 миллиарда рублей. Из них почти 10,5 миллиардов рублей – федеральные средства (на 14% больше прошлого года). Из Фонда ЖКХ поступило 528 миллионов рублей.