Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:09Z
https://ria.ru/20190926/1559159573.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155915/89/1559158904_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_9dc47c6ee4192ba0c75bb9a4b1e35343.jpg
РИА Новости

В Забайкалье пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога

14:07 26.09.2019 (обновлено: 15:09 26.09.2019)
1685
© Фото : Дарья ЛесноваВ городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
© Фото : Дарья Леснова
ЧИТА, 26 сен — РИА Новости. Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края нашел кости и зубы жившего более десяти тысяч лет назад шерстистого носорога в куче привезенного для благоустройства песка, рассказала в РИА Новости мама ребенка Дарья Леснова.
Подлинность костей подтвердил член Палеонтологического общества при Российской академии наук палеозоолог Алексей Бондарев.
© Фото : Дарья ЛесноваВ городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
© Фото : Дарья Леснова
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога

"В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного — шерстистого носорога", — рассказала Леснова.

Палеозоолог, член Палеонтологического общества при РАН, член Омского отделения Русского географического общества Алексей Бондарев подтвердил РИА Новости, что идентифицировал кости шерстистого носорога по фотографии.
© Фото : Дарья ЛесноваВ городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
© Фото : Дарья Леснова
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова отметила, что пока найденные фрагменты не прошли экспертизу. "Мы будем договариваться с археологами и в последующем проводить экспертизу. У нас в городе такие находки уже были. Песок привезен из карьера, будем обследовать карьер. В настоящий момент музею переданы два зуба, позвонок и кости", — сказала она РИА Новости.
Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад.
Кости хвостового отдела позвоночника зауропода, найденные на территории села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области
31 июля, 14:23РИА Новости
В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра
6332301
Обсудить 0
Забайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Лента
новостей
Александра Куделина на пляже
Вся правда о жизни женщин, которые перестали стесняться и вышли в интернет
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию
Исхаков Фатхулла
"Пока не оправдают — не умру". Пенсионер 60 лет добивается отмены приговора
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
В Петерубрге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
Радиоактивные отходы
Водичка из Фукусимы. Ученые проследили за радионуклидами аварийной АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
Лента новостейМолния