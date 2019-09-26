В Забайкалье пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога

"В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного — шерстистого носорога", — рассказала Леснова.