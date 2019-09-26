В Забайкалье пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога

ЧИТА, 26 сен — РИА Новости. Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края нашел кости и зубы жившего более десяти тысяч лет назад шерстистого носорога в куче привезенного для благоустройства песка, рассказала в РИА Новости мама ребенка Дарья Леснова.
Подлинность костей подтвердил член Палеонтологического общества при Российской академии наук палеозоолог Алексей Бондарев.
© Фото : Дарья ЛесноваВ городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
© Фото : Дарья Леснова
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
"В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного — шерстистого носорога", — рассказала Леснова.
Палеозоолог, член Палеонтологического общества при РАН, член Омского отделения Русского географического общества Алексей Бондарев подтвердил РИА Новости, что идентифицировал кости шерстистого носорога по фотографии.
© Фото : Дарья ЛесноваВ городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
© Фото : Дарья Леснова
В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова отметила, что пока найденные фрагменты не прошли экспертизу. "Мы будем договариваться с археологами и в последующем проводить экспертизу. У нас в городе такие находки уже были. Песок привезен из карьера, будем обследовать карьер. В настоящий момент музею переданы два зуба, позвонок и кости", — сказала она РИА Новости.
Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад.