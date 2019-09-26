Кудрин назвал Жака Ширака великим человеком

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.