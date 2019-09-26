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РИА Новости

Посадка самолета в Барнауле была штатной, сообщили в Azur air

14:04 26.09.2019 (обновлено: 14:07 26.09.2019)
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© Западно-Сибирское СУТ СК РоссииНа месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Западно-Сибирское СУТ СК России
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Посадка самолета в Барнауле, где при эвакуации пострадали более 50 пассажиров, была штатной, возгорания не было, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Azur air.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.
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"25 сентября самолёт, выполнявший рейс ZF-2244 из Камрани (Вьетнам), совершил плановую посадку в аэропорту Барнаула. Посадка прошла в штатном режиме. После приземления, во время руления экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси", - сказала собеседница агентства.
"В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа AZUR air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами", - добавила она.
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