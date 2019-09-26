Посадка самолета в Барнауле была штатной, сообщили в Azur air

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Посадка самолета в Барнауле, где при эвакуации пострадали более 50 пассажиров, была штатной, возгорания не было, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Azur air.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.

"25 сентября самолёт, выполнявший рейс ZF-2244 из Камрани (Вьетнам), совершил плановую посадку в аэропорту Барнаула. Посадка прошла в штатном режиме. После приземления, во время руления экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси", - сказала собеседница агентства.