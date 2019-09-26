АТА: агентства продолжают продавать туры российских "дочек" Thomas Cook

"Российские туристические агентства продолжают спокойно работать и реализовывать туристический продукт компаний "Интурист" и "Библио Глобус". Клиенты оплачивают те туры, которые уже были заказаны, и бронируют новые. Пока никакой реакции на уход с рынка британского Thomas Cook не отмечается", - сказала Осипова.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их вывоз является крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.