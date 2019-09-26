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РИА Новости
Туризм

АТА: агентства продолжают продавать туры российских "дочек" Thomas Cook

15:12 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Туристические агентства продолжают в обычном режиме реализовывать туристический продукт, предлагаемый туроператорами "Интурист" и "Библио Глобус", которые считаются дочерними предприятиями британской компании Thomas Cook, объявившей об уходе с рынка, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Российские туристические агентства продолжают спокойно работать и реализовывать туристический продукт компаний "Интурист" и "Библио Глобус". Клиенты оплачивают те туры, которые уже были заказаны, и бронируют новые. Пока никакой реакции на уход с рынка британского Thomas Cook не отмечается", - сказала Осипова.
Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их вывоз является крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
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