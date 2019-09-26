Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:54Z
https://ria.ru/20190926/1559158471.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4331d30f376f1a406cd3f0d7631edd34.jpg
РИА Новости

Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "112. Украина"

13:54 26.09.2019
156
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку цифрового вещателя "112-ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина", соответствующее решение принято на заседании в четверг единогласно.
Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести вещателям, которые входят в структуру телеканала "112. Украина".
"По нашим результатам мониторинга, в частности, телерадиокомпании "112-ТВ". За 29.08.2019 зафиксировано отсутствие в эфирном времени информации о Дне памяти с 00.13 до 6.03 (совпадает с мск), что является нарушением…", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина". В связи с этим регулятор принял решение назначить внеплановую выездную проверку.
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 13:22РИА Новости
В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"
Речь идет о 29 августе – Дне памяти защитников Украины, которые погибли за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
На сайте телеканала "112. Украина" указано, что в состав телеканала входят шесть вещателей: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", а также телеканал "112-ТВ".
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина". Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
Площадь Независимости в Киеве
Вчера, 13:16РИА Новости
В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ
010101
Обсудить 1
Сергей Костинский112 УкраинаДонбассОливер СтоунУкраина
Рекомендуем
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"
РИА
Новости
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Площадь Независимости в Киеве
В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре
Лента
новостей
Здание администрации президента Украины
Офис Зеленского пообещал обновить состав Нацсовета по ТВ
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Срыва гособоронзаказа из-за санкций нет, заявил Борисов
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Ветераны УПА у памятника Степану Бандере
Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Azur air проведет техосмотр всего парка Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"
Избрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019
СК и МВД задержали восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния