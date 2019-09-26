Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "112. Украина"

"По нашим результатам мониторинга, в частности, телерадиокомпании "112-ТВ". За 29.08.2019 зафиксировано отсутствие в эфирном времени информации о Дне памяти с 00.13 до 6.03 (совпадает с мск), что является нарушением…", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина". В связи с этим регулятор принял решение назначить внеплановую выездную проверку.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина". Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.