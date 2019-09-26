Azur air проведет техосмотр всего парка Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Azur air организовала дополнительный технический осмотр всего парка Boeing 767-300 после инцидента в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, во время приземления следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. Позднее компания сообщила РИА Новости, что посадка самолета в Барнауле прошла в штатном режиме, возгорание не подтвердилось.

"Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета ведет расследование инцидента. Azur air максимально открыта и оказывает полное содействие проверяющим органам. Azur air также организовала дополнительный технический осмотр всего парка Boeing 767-300", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал директор "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.