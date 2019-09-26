Притворявшийся тренером житель Петербурга получал выплаты от властей

"По версии следствия, не позднее марта 2010 года обвиняемый представил подложное удостоверение "Заслуженный тренер России" в комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга для получения ежемесячного денежного содержания в размере более 6 тысяч рублей. Общая сумма ущерба для бюджета составила более 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.