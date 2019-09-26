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РИА Новости

Притворявшийся тренером житель Петербурга получал выплаты от властей

13:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который, представив властям в 2010 году фальшивое удостоверение заслуженного тренера РФ, получил выплаты на сумму более 900 тысяч рублей, сообщает городская прокуратура.
"По версии следствия, не позднее марта 2010 года обвиняемый представил подложное удостоверение "Заслуженный тренер России" в комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга для получения ежемесячного денежного содержания в размере более 6 тысяч рублей. Общая сумма ущерба для бюджета составила более 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".
Дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.
Сотрудник полиции
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