Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Ялту для того, чтобы снять все спекуляции относительно аннексии Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН вновь назвал "аннексией" воссоединение Крыма с Россией.
"Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про "аннексию" Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым - например, в Ялту. На полуострове найдется красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.