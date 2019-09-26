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РИА Новости

Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

13:47 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время презентации своей книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Ялту для того, чтобы снять все спекуляции относительно аннексии Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН вновь назвал "аннексией" воссоединение Крыма с Россией.
"Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про "аннексию" Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым - например, в Ялту. На полуострове найдется красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
16 сентября, 22:33РИА Новости
Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма
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Наталья ПоклонскаяКрымООНВ мире
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