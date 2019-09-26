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РИА Новости

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

13:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Миссия МВФ после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования из-за трех проблемных моментов - ситуация вокруг Приватбанка, вопросы к проекту госбюджета на 2020 год и возможная смена руководства Нацбанка, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами работы миссии.
Миссия Международного валютного фонда 10 сентября начала свою работу на Украине. Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
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"По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка", - говорится в сообщении.
Фонд, по данным источников агентства, категорически против отмены национализации банка или возврата части его акций прежним владельцам, основным из которых был бизнесмен Игорь Коломойский. "Сейчас рассматривается вариант, чтобы не допустить отката назад по "Привату". Пока точно не ясно, как это будет сделано. Но разговор идет достаточно конкретно, вплоть до возможности изменения законодательства", - цитируют "Украинские новости" своего собеседника.
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Еще одна проблема - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, который по сути был внесен в Раду в предварительном варианте. "Пока у фонда есть вопросы и к макропоказателям, и к дефициту бюджета", - сказал источник агентства.
Третий вопрос - сохранение независимости Национального банка. Как отмечается в статье, в МВФ опасаются, что если руководство регулятора будет сменено, а такую вероятность продолжают подтверждать источники "Украинских новостей", то это может отразиться на независимости регулятора.
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МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.
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