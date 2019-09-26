Глава Marvel Кевин Файги снимет продолжение "Звездных войн"

"После завершения саги о Скайуокере президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди откроет новую эру в истории "Звездных войн", и, принимая во внимание, что Кевин Файги – большой поклонник саги, имеет смысл двум выдающимся продюсерам поработать над новым проектом вместе", — заявил сопредседатель Disney Алан Хорн.

Файги еще в конце лета начал переговоры со студией Disney по этому проекту. Поскольку последний фильм трилогии ("Звездные войны: Скайуолкер. Восход") появится в кинотеатрах только 19 декабря неудивительно, что Disney пока не хочет разглашать подробности продолжения франшизы.

Под руководством Файги Marvel создала ряд успешных работ. Так фильм "Мстители: Финал" уже заработал в прокате более 2,9 млрд долларов и опередил "Аватар" по кассовым сборам.

Кеннеди возглавляет Lucasfilm с 2012 года. Она – одна из немногих женщин в руководстве Disney, на этот пост ее взял Лукас, когда продавал свою компанию за четыре миллиарда долларов. В 2018 году ее контракт был возобновлен еще на три года.