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РИА Новости
Культура

Глава Marvel Кевин Файги снимет продолжение "Звездных войн"

14:55 26.09.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Фейдж на премьере фильма "Человек-паук: далеко от дома"
Президент Marvel Studios Кевин Фейдж на премьере фильма Человек-паук: далеко от дома
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава киностудии Marvel Кевин Файги примет участие в работе над новым фильмом франшизы "Звездные войны" для Disney, сообщает THR.

"После завершения саги о Скайуокере президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди откроет новую эру в истории "Звездных войн", и, принимая во внимание, что Кевин Файги – большой поклонник саги, имеет смысл двум выдающимся продюсерам поработать над новым проектом вместе", — заявил сопредседатель Disney Алан Хорн.

Файги еще в конце лета начал переговоры со студией Disney по этому проекту. Поскольку последний фильм трилогии ("Звездные войны: Скайуолкер. Восход") появится в кинотеатрах только 19 декабря неудивительно, что Disney пока не хочет разглашать подробности продолжения франшизы.
Под руководством Файги Marvel создала ряд успешных работ. Так фильм "Мстители: Финал" уже заработал в прокате более 2,9 млрд долларов и опередил "Аватар" по кассовым сборам.
Кеннеди возглавляет Lucasfilm с 2012 года. Она – одна из немногих женщин в руководстве Disney, на этот пост ее взял Лукас, когда продавал свою компанию за четыре миллиарда долларов. В 2018 году ее контракт был возобновлен еще на три года.
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