Минск готов передать предложения по компенсации из-за "грязной" нефти

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Белорусская сторона готова передать российским коллегам и обсудить с ними свои предложения по компенсации, которые она сформулировала из-за поступления грязной нефти в страну, заявил в четверг замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Нам надо определить ущерб, который был нанесён заводу (Мозырскому НПЗ - ред.) во время переработки грязной нефти. Остальные параметры, в принципе, определены. Наше видение есть, и мы готовы российской стороне передать и обсудить", - заявил Сизов журналистам.

По словам замглавы концерна, вопрос компенсации издержек Белоруссии в связи с поставками грязной нефти замедлился из-за активной подготовки программы белорусско-российской интеграции. "Получается, что в рамках рабочих групп (по интеграции - ред.) и занятости из-за этого российской стороны мы не имеем возможности двигать процесс вперёд", - заметил Сизов.

В середине августа глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Белоруссия рассчитывает до конца года получить возмещение основных потерь в связи с поступлением в республику по "Дружбе" загрязненной хлоридами нефти либо сделать на этот счет качественные расчеты, которые не будут вызывать споров с РФ.