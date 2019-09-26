Минск готов передать предложения по компенсации из-за "грязной" нефти

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Белорусская сторона готова передать российским коллегам и обсудить с ними свои предложения по компенсации, которые она сформулировала из-за поступления грязной нефти в страну, заявил в четверг замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"Нам надо определить ущерб, который был нанесён заводу (Мозырскому НПЗ - ред.) во время переработки грязной нефти. Остальные параметры, в принципе, определены. Наше видение есть, и мы готовы российской стороне передать и обсудить", - заявил Сизов журналистам.
По словам замглавы концерна, вопрос компенсации издержек Белоруссии в связи с поставками грязной нефти замедлился из-за активной подготовки программы белорусско-российской интеграции. "Получается, что в рамках рабочих групп (по интеграции - ред.) и занятости из-за этого российской стороны мы не имеем возможности двигать процесс вперёд", - заметил Сизов.
В середине августа глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Белоруссия рассчитывает до конца года получить возмещение основных потерь в связи с поступлением в республику по "Дружбе" загрязненной хлоридами нефти либо сделать на этот счет качественные расчеты, которые не будут вызывать споров с РФ.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".