В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич сомневается в законности решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии одного из шести цифровых вещателей телеканала "112. Украина".

Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина".

"Безусловно, сомнения есть, но поставить точку в этом вопросе может только суд. Эта норма должна получить оценку в суде. У меня лично, как у гражданина, как у депутата… есть сомнения касательно легитимности трех членов Нацсовета, я бы на их месте не спешил (принимать решения – ред.)", - сказал Шуфрич журналистам. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Он отметил, что у трех из семи членов регулятора истек срок полномочий. При этом, по мнению Шуфрича прекращение цифрового вещания телеканала "112. Украина" вопрос "вопрос часов, максимум дней" если суд не аннулирует решение Нацсовета. При этом он не исключает, что регулятор решить не продлевать лицензии и остальным вещателям телеканала.

На сайте телеканала "112. Украина" указано, что в состав телеканала входят шесть вещателей: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", а также телеканал "112-ТВ". Отмечается что телеканал "Новый формат ТВ" начал свое вещание в 2013 году.