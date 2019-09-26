Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:22Z
https://ria.ru/20190926/1559156334.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/07/1558390737_0:225:2676:1730_1036x0_80_0_0_e0baa50adafc7864f45c63632ba227ea.jpg
РИА Новости

В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"

13:22 26.09.2019
494
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич сомневается в законности решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о лишении лицензии одного из шести цифровых вещателей телеканала "112. Украина".
Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина".
Площадь Независимости в Киеве
Вчера, 13:16РИА Новости
В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ

"Безусловно, сомнения есть, но поставить точку в этом вопросе может только суд. Эта норма должна получить оценку в суде. У меня лично, как у гражданина, как у депутата… есть сомнения касательно легитимности трех членов Нацсовета, я бы на их месте не спешил (принимать решения – ред.)", - сказал Шуфрич журналистам. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Он отметил, что у трех из семи членов регулятора истек срок полномочий. При этом, по мнению Шуфрича прекращение цифрового вещания телеканала "112. Украина" вопрос "вопрос часов, максимум дней" если суд не аннулирует решение Нацсовета. При этом он не исключает, что регулятор решить не продлевать лицензии и остальным вещателям телеканала.
На сайте телеканала "112. Украина" указано, что в состав телеканала входят шесть вещателей: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", а также телеканал "112-ТВ". Отмечается что телеканал "Новый формат ТВ" начал свое вещание в 2013 году.
Площадь Независимости в Киеве
23 сентября, 19:04РИА Новости
Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
040041
Обсудить 0
112 УкраинаНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ
РИА
Новости
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Лента
новостей
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи
В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты
Здание администрации президента Украины
Офис Зеленского пообещал обновить состав Нацсовета по ТВ
Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
Сенатор назвала слова Зеленского о помощи Трампа предположением
Монумент Независимости Украины в Киеве
Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "112. Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт прокомментировал итоги встречи Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния