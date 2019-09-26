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РИА Новости

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ

13:17 26.09.2019 (обновлено: 14:01 26.09.2019)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, пишет местное издание powerapple.
Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.
По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.
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КитайВ мире
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evgeny.e1983
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