В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ

КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Решение Нацсовета Украины по ТВ незаконное и является грубейшей атакой на свободу слова, говорится в заявлении украинского телеканала "112.Украина".

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина".

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте телеканала.

При этом телекомпания заявила, что "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.

"Власть испугалась объективной информации. Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать", - заявил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.