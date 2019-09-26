Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:16Z
https://ria.ru/20190926/1559156037.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_0:147:3162:1925_1036x0_80_0_0_689eec85531d4bc817a1125e8d0cb46b.jpg
РИА Новости

В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ

13:16 26.09.2019
384
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Решение Нацсовета Украины по ТВ незаконное и является грубейшей атакой на свободу слова, говорится в заявлении украинского телеканала "112.Украина".
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина".
"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте телеканала.
Площадь Независимости в Киеве
23 сентября, 19:04РИА Новости
Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
При этом телекомпания заявила, что "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.
"Власть испугалась объективной информации. Но мы не боимся доносить правду до наших зрителей. И мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы дорожим доверием наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать", - заявил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес им предупреждение за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Студия телеканала NewsOne
Вчера, 10:49РИА Новости
На Украине завели дело против членов Нацсовета по ТВ по заявлению NewsOne
311030
Обсудить 0
112 УкраинаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде оценили законность лишения лицензии телеканала "112. Украина"
РИА
Новости
Здание администрации президента Украины
Офис Зеленского пообещал обновить состав Нацсовета по ТВ
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи
В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты
Монумент Независимости Украины в Киеве
Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "112. Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на заседание 30 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния